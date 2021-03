De nouveaux dispositifs pour le lycée de la Martinière à la Duchère

Depuis un mois, le quartier de la Duchère, et plus particulièrement le lycée, connaît des violences. Afin de garantir une meilleure sécurité pour les élèves du lycée de la Martinière-Duchère, situé dans le 9e arrondissement, de nouveaux dispositifs sont en cours d’installation au sein de l’établissement.

Ainsi, quatre portiques vont être mis en place à l’entrée de l’établissement. Les élèves devront présenter leur passRegion pour rentrer. Ce dispositif permettra de filtrer l’arrivée des élèves et ainsi empêcher des intrusions.

De plus, les barrières vont être changées. Elles seront ainsi plus hautes. L’objectif : éviter aux élèves ou à des personnes extérieures, d’escalader et introduire l’établissement sans surveillance. Ce sera en tous 90 m de barrière qui seront changés.

Une trentaine de caméras de surveillance vont être installées. Grâce à ces caméras le personnel pourra identifier plus facilement les actes de vandalismes ainsi que la personne.

Les différents dispositifs de sécurité vont permettre d’alléger le personnel posté l’entrée de l’établissement. Grâce aux écrans qui diffusent les différentes images des caméras, ils peuvent plus facilement observer les différentes parties du lycée.

Le directeur du lycée insiste tout de même sur le fait que son établissement reste calme. Il indique que depuis deux ans maintenant, aucun conseil de discipline n’a eu lieu.

Une caméra de surveillance situé dans un couloir

Ecran qui recueil les images des caméras