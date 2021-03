De nouveaux logements accompagnés dans le Haut-Beaujolais

L’association “Foyers des Remparts” est déjà installée sur la commune de Belleville avec 110 logements accompagnés. Cependant, elle souhaite s’exporter dans le Haut-Beaujolais, là où il y avait une réelle demande.



L’association accueille des personnes qui n’ont pas d’accès à des logements. Soit à cause de problèmes économiques, sociales, médicales ou même administratifs. Parfois pour une durée d’un an et demi, soit pour des périodes très longues. Cela dépend du profil.



Actuellement Pierre Volle, le chef de service de l’association, a le projet de proposer 38 nouveaux logements, pour septembre 2022, sur la commune de Beaujeu. L’objectif est d’accueillir des personnes pour une longue durée. C’est pourquoi l’association souhaite rendre l’endroit le plus chaleureux possible avec des espaces collectifs.



Cependant, pour offrir ces espaces, cela a un coup. Cela représente 35 000 euros de budget.

C’est pourquoi Pierre Volle s’est associé avec le fond de dotation “Les Petites Pierre”, qui propose des campagnes de crowdfunding.



L’objectif de cette collaboration : atteindre les 20 000 euros.

“Tout le monde peut participer à cette action. Les dons se font uniquement en ligne. La petite particularité, si vous faites un don, le fond de dotation double le montant. Par exemple, vous faites un don de 100 euros, la plateforme met également 100 euros. De plus, tous les dons, dans la limite de mille euros, ont une déduction fiscale à la hauteur de 75 %.

Donc, si vous faite un don de 100 euros, nous recevons 200 euros mais vous n’avez que déversé 25 euros. “ Explique Pierre Volle



La campagne a commencé ce 1er mars et finira le 27 mai. Depuis une dizaine de jours, l’association “Foyers des remparts” est déjà à plus

de 40% des dons. C’est donc 8000 euros déjà gagnés par l’association.

Cependant, petit détail qui fait la différence : si le 27 mai il manque 1 centime dans la cagnotte, tous les donateurs seront remboursé. C’est 20 000 euros ou rien.



Afin de mobiliser le plus de monde possible, l’association essaie de faire connaître sa cause au grand public. Le youtubeur Kriss Papillon, touché par cette action, fera même une vidéo à ce sujet.