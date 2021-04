De nouvelles fonctionnalités pour l’application TousAntiCovid

Depuis ce lundi, une nouvelle mise à jour de l’application TousAntiCovid a été faite. Jusqu’ici, l’application servait à tracer les malades du Covid-19, à alerter si l’on croisait quelqu’un d’infecté (à condition que celui-ci utilise aussi l’application), à générer des attestations de déplacement ou encore à suivre les chiffres de la pandémie en France. À partir de maintenant, l’application ressemblera davantage à un pass sanitaire.

De nouvelles modalités

La modalité “Carnet de test” est désormais disponible sur l’application TousAntiCovid. Elle permet de générer trois types de certificats : un certificat de test négatif, un certificat de rétablissement du Covid-19 et une attestation de vaccination dans le but de simplifier la présentation des documents demandés dans certaines circonstances, comme les voyages.

Dès qu’un test sera réalisé, il sera alors possible d’importer son résultat dans le carnet TousAntiCovid et cela se matérialisera sous la forme d’un “Datamatrix” (code-barres sécurisé).



Les certificats de tests RT-PCR et antigéniques négatifs et positifs sont désormais accessibles sur l’appli. Il faudra attendre le 29 avril pour les attestations de vaccination.

Une vérification à l’appui

Les forces de l’ordre quant à elles bénéficieront d’une application spécifique nommée TousAntiCovid-Vérif afin qu’ils puissent scanner le code et vérifier la positivité ou non de la personne.

L’initiative française s’inscrit dans la continuité de la volonté européenne de déployer un “certificat vert numérique” pour permettre la circulation des Européens qui ont été vaccinés, qui ont passé un test PCR ou qui sont immunisés. Ce certificat sera disponible dès juin et réalisé sur la base du volontariat.