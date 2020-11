De nouvelles mesures économiques d’urgence engagées par la Métropole de Lyon

Alors que le confinement est toujours en vigueur en France, la Métropole de Lyon a décidé de plusieurs mesures pour aider les victimes économiques de la pandémie.



La précarité liée à la Covid-19 est une réalité. Plus de 10% d’augmentation de demandes de RSA en France depuis le mois de janvier. Pour aider les plus précaires, Bruno Bernard et la Métropole de Lyon ont décidé d’accorder six subventions exceptionnelles à des associations qui aident les plus précaires, pour un total de 260 000 euros.



Mesure plus concrète, il est envisagé que les locataires de bâtiments appartenant à la Métropole soient exonérés de loyer quelques temps, et inciter les bailleurs à faire de même.



Enfin, concernant les commerçants, une grande campagne d’incitation à faire ses courses dans les magasins de proximité à l’approche des fêtes devrait être mise en place début décembre.