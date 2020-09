De nouvelles mutilations de chevaux dans le Rhône ?

Trois chevaux auraient été victimes de sévices dans le nord du département du Rhône, selon Le Progrès. Ils auraient été touchés au niveau des membres inférieurs.

Les animaux se trouvaient à Villié-Morgon et peut-être Régnié-Durette. Les faits remonteraient à quelques jours. Ils auraient eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi et ce week-end.



A noter que les jours de chevaux ne sont pas en danger.



La liste des chevaux mutilés ou tués ces derniers mois ne cesse de s’allonger. Plus de 300 faits de mutilations ont été signalés en France à ce stade.