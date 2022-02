Début de la compétition de curling aux JO de Pékin

Deux jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Pékin, et après des semaines de tensions politiques liées aux boycotts diplomatiques, le curling lance la compétition sportive dès ce mercredi.



A noter que sept nouvelles épreuves seront à découvrir durant les Jeux olympiques de Pékin : le big air féminin et masculin, le saut à ski par équipe mixte, une épreuve mixte en snowboard cross, une épreuve mixte en short-track,, le bob monoplace féminin et une épreuve mixte en saut acrobatique.



Le relais de la flamme olympique des JO d’hiver a démarré ce mercredi dans la capitale chinoise. Le parcours de la flamme jusqu’en Chine avait commencé en octobre sur le site antique grec d’Olympie.