Début de la première édition de la Semaine Paralympique et Olympique

Cette semaine a lieu la Semaine Olympique et Paralympique du 24 au 28 janvier. C’est un évènement qui a pour but de promouvoir la pratique sportive chez les jeunes et mobiliser la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives inscrites dans l’ADN de l’Olympisme et du Paralympisme. Cet évènement à lieu partout en France.

La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône qui fait partie des 500 premières collectivités à avoir reçu le label “Terre de jeux 2024”, a choisi de participer à l’organisation nationale de la Semaine Olympique et Paralympique. Pour cette première édition, le palais omnisports de l’Escale à Arnas accueille 250 élèves de 6ème issus des collèges Jean Moulin et Faubert à Villefranche.

Les élèvent pourront alterner tout au long de cette semaine entre plusieurs activités sportives comme l’escalade, le biathlon, le basket fauteuil ou encore le goalball. Mais ils pourront aussi alterner avec des activités ludiques, comme des quizzs. À la fin de la semaine, la classe qui aura cumulé le plus de points sur l’ensemble des activités se verra remettre un trophée remis en jeu l’année suivante.

Une première édition qui a pour objectif de sensibiliser les plus jeunes et pour l’avenir, sensibiliser le plus de personnes possibles.