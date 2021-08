Décès soudain de Jean-Charles Foddis, directeur de l’ADERLY

Ce jeudi 19 août, Jean-Charles Foddis, le directeur de l’ADERLY, l’agence pour le développement économique de la région lyonnaise, est décédé à l’âge de 55 ans. Il se trouvait en vacances au Grand Bornand, selon Lyon People.

Dans un communiqué, Gérard Collomb, l’ancien président de la Métropole de Lyon, a rendu hommage à “un de ceux qui avaient permis à Lyon de rayonner à l’international, d’attirer les entreprises étrangères et de conforter le tissu économique de la métropole et de l’aire urbaine lyonnaise”. Le député Bruno Bonnell salue un “homme positif et volontaire, passionné par sa Métropole qui a marqué le Grand Lyon et son art de convaincre”. La maire de Saint-Genis-Laval lui a également rendu hommage sur Twitter.

Tous mes respects et condoléances à la famille de Jean Charles Foddis, Directeur exécutif de l’Aderly, qui nous a quitté trop vite.

Un homme positif et volontaire, passionné par sa Métropole qui a marqué le @grandlyon par son style et son art de convaincre. pic.twitter.com/bAo2yzpicH — Bruno Bonnell (@BrunoBonnellOff) August 23, 2021

Toutes mes condoléances à la famille et aux collaborateurs de Jean Charles Foddis #aderly. La @villedelyon lui doit beaucoup. — Marylène Millet (@marymillet69) August 23, 2021

Issu d’une formation en biologie et en management industriel, Jean-Charles Foddis bénéficiait d’une solide expérience dans les domaines de l’industrie et de l’international, notamment dans les secteurs des biotechnologies et de la cosmétique. Son parcours lui a permis d’évoluer dans différents modèles d’entreprises : start-up, PME innovantes et filiales de grands groupes industriels internationaux, telles que BASF. Il a dirigé la filiale Beauty Care Solutions pendant 6 ans.

Il avait été nommé directeur exécutif de l’Aderly en septembre 2015, succédant ainsi à Jacques de Chilly, en poste depuis 2006 au sein de l’Agence.