Déconfinement : Les Verts veulent plus de place pour les vélos et la piétonisation de la Presqu’île

Le 11 mai, le déconfinement va démarrer. Avec la distanciation sociale, l’usage de transports en commun risque de baisser alors que la fréquence des bus et des métros va augmenter. Pour que les usagers n’utilisent pas la voiture comme mode de déplacement, ce qui provoquerait une augmentation de la pollution de l’air, les écologistes ont des propositions urgentes.

D’après Pierre Hémon, conseiller métropolitain délégué aux mobilités actives, « la pandémie va accélérer la transition de nos déplacements et de nos villes. Paradoxalement, il faut engager une course de vitesse pour réduire les vitesses, pour sécuriser et augmenter les espaces de voirie dédiés à la circulation des vélos et trottinettes, pour libérer de l’espace afin d’élargir les trottoirs, afin de piétonniser des rues ».

L’une de ces propositions est l’ouverture urgente de nouvelles pistes cyclables. Dans un communiqué, Les Verts expliquent vouloir mettre en place des itinéraires visibles et sécurisés. Le but : permettre à de nouveaux usagers « à priori moins rassurés, moins agiles que les vélotafeurs habitués, puissent se lancer sur des itinéraires rassurants, lisibles balisés, priorisés ».

Autre proposition, accélérer la mise en place d’un réseau sécurisé de pistes cyclables connectées entre elles. Pour cela, les écologistes ont réalisé un projet détaillé de réseau Express Vélo Métropolitain il y a quelques semaines.

Europe Ecologie Les Verts propose également de passer « à la pérennisation de la piétonisation de la presqu’île ». Les écologistes veulent également rendre la rue aux piétons. Pour cela, ils espèrent reprendre de l’espace actuellement dédié au stationnement automobile pour augmenter la place des files d’attente devant les commerces et ainsi respecter la distanciation sociale, conseillée en temps d’épidémie.