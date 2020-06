Déconfinement, phase 3 : les principales annonces !

Le président de la République, Emmanuel Macron, s’est exprimé ce dimanche soir devant l’ensemble des Français, sa quatrième prise de parole depuis le début de l’épidémie. Voici les principales annonces du chef de l’Etat.



Cafés, restaurants et bars



À partir de ce lundi, l’ensemble du territoire passera en zone verte. Les restaurants, les bars et les cafés rouvriront donc ce lundi dans toutes les régions “à l’exception de Mayotte et de la Guyane, où le virus circule encore activement” selon Emmanuel Macron.



Déplacements entre pays européens et hors Union européenne



Dès ce lundi, les Français pourront également se déplacer entre les pays de l’espace Schengen. Dès le 1er juillet prochain, se rendre dans les Etats hors de l’Union européenne, “où l’épidémie sera maîtrisée”, sera possible.



Crèches, écoles et collèges



La réouverture de ces établissements sera totale à partir du 22 juin. “Les crèches, les écoles, les collèges se prépareront à accueillir à partir du 22 juin tous les élèves de manière obligatoire et selon les règles de présence normales.”



Second tour des Municipales et des Métropolitaines



Sans surprise, le second tour des élections municipales est maintenu et se déroulera le 28 juin prochain dans toutes les communes de France. “Le second tour des élections municipales pourra se dérouler dans les communes concernées, le 28 juin.”



Visites dans les maisons de retraite



Les visites dans les maisons de retraite sont de nouveaux autorisées. “Pour nos aînés en maison de retraite ou en établissement, les visites devront désormais être autorisées”, déclare le chef de l’Etat.