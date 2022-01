Découvrez le top 10 des albums 2021

Jul, SCH et Soprano, font parti top 10 des albums 2021 selon le Syndicat National de l’Edition Phonographique. Les trois natifs de la cité phocéenne ont pu s’installer dans ce classement grâce à leurs albums de cette année.



SCH est le plus haut classé de ce trio avec une 4e place grâce à son album “JVLIVS II” sorti le 19 mars 2021. La réussite de ce dernier est notamment dû au morceau “Mode Akimbo” en feat avec JUL.

Ce dernier qu’on retrouve un peu plus bas dans le classement grâce à son album “Demain ça ira” qui se positionne à la 8e place. Le rappeur marseillais a fait découvrir son album au début de l’été, le 25 juin.

Et enfin le top 10 se termine avec l’album “Chasseurs d’étoile” de Soprano.

Malgré leur forte présence dans se classement, aucun natifs marseillais ne se positionne sur le podium. En effet, ce dernier est composé de l’album des Enfoirés à la troisième place, devancé par “Mesdames” du chanteur Grand Corps Malade.

Au final, c’est l’album “Civilisation” d’Orelsan sorti en tout fin d’année le 19 novembre 2021 qui finit en haut de ce classement.

On retiendra de ce classement que 9 des 10 albums préférés des Français cette année ont été produit par des Français.