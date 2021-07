Découvrez les prénoms les plus donnés en 2020

L’INSEE a dévoilé le classement des prénoms les plus donnés en 2020. Zoom aujourd’hui sur les prénoms donnés dans la région. Première surprise de ce classement, Emma et Gabriel ne sont plus les prénoms les plus donnés en France, ils sont détrônés par Jade et Léo.



Dans la région, ce sont Louise et Léo, qui prennent la tête du classement. 458 petites Louise et 583 petits Léo sont nés l’année dernière.

Prénoms les plus donnés aux filles en 2020 en France :

1. Jade (3.814)

2. Louise (3.811)

3. Emma (3.478)

4. Alice (2.987)

5. Ambre (2.746)

6. Lina (2.731)

7. Rose (2.664)

8. Chloé (2.574)

9. Mia (2.458)

10. Léa (2.429)

Prénoms les plus donnés aux garçons en 2020 en France :

1. Léo (4.496)

2. Gabriel (4.415)

3. Raphaël (3.970)

4. Arthur (3.800)

5. Louis (3.795)

6. Jules (3.551)

7. Adam (3.386)

8. Maël (3.292)

9. Lucas (3.245)

10. Hugo (3.129)