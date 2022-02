Découvrez les prénoms refusés par l’état civil

L’Insee a dévoilé ce vendredi, la liste des 20 prénoms les plus refusés par l’état civil en 2021. En France, un prénom peut être rejeté s’il est contraire à l’intérêt de l’enfant. L’année dernière, plusieurs prénoms « originaux » sont ressortis.



En tête du classement, c’est le prénom Nutella qui ressort, avec ensuite le prénom Fraise et Clafoutis. D’autres prénoms de « marque » sont aussi donnés comme Daisygual, Mini-Cooper ou encore Excel. Dans ces prénoms interdits, des parents ont voulu appeler leurs enfants comme des stars avec Bob l’éponge, Astérix, Titeuf, CR7, Prince-William, et même Spirou. Des prénoms « infernaux » font aussi partie de la liste comme Lucifer, Daemon ou encore Metallica. Enfin, pour les pires prénoms, nous avons Léo-pard, Anomalie et Anal.



Il ne faut pas oublier qu’il y a quand même des prénoms qui ont été attribués comme Djémission, Jiscadestin, Atena Cherokee et Lola-Poupoune.