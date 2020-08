Un jeu de piste pour découvrir la ville de Lyon

L’entreprise Quiveutpister vous propose des jeux de piste chaque week-end afin de découvrir la capitale des Gaules de façon ludique.



Le concept est simple, plusieurs équipes s’affrontent dans une enquête policière où il faut relever des indices tout en parcourant un itinéraire dans les rues lyonnaises. Guillaume Nanjoud, gérant de Quiveutpister nous en dit plus.

Quatre scénarios sont proposés : « Panique à Saint-Jean » dans le Vieux-Lyon, « Qui a volé le Gros caillou ? » à la Croix-Rousse, « Un amour presqu’île Lico » dans le centre et « Morts mystérieuses à Fourvière. » Le jeu de piste se divise en 4 étapes, avec le briefing de l’animateur, la recherche des indices, la réflexion puis le débriefing. “Les jeux de pistes sont mis à jour très régulièrement et on est toujours l’affût de nouvelles méthodes de scénarisation et de game design. Ce qu’on propose aux participants, c’est la version la plus aboutie du jeu », précise Guillaume.

Pour participer, il faut réserver ici. De 12 euros pour les moins de 25 ans à 14 euros pour les adultes. Le site affiche complet ce week-end et le week-end prochain, mais il reste des places pour le samedi 29 août. Victime de son succès, l’entreprise ouvrira prochainement de nouveaux créneaux le dimanche pour pallier à l’afflux de participants.