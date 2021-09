Défilé, braderie et brocante… le centre-ville de Chalon s’anime

Ce jeudi, à 19h30, aura lieu la cinquième édition du défilé organisé par l’association Chalon centre commerce, qui avait été reporté à deux reprises en raison de la crise sanitaire, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Outre ce défilé, auquel participeront quatre mannequins professionnels lyonnais et 12 bénévoles, une braderie et une brocante sont également prévues vendredi et samedi dans le centre-ville de Chalon-sur-Saône.

Des événements dont l’organisation aura coûté la bagatelle de 5000 euros et qui se dérouleront dans le strict respect des règles sanitaires, avec notamment le port d’un masque obligatoire.