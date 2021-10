Delivroo recherche un critique culinaire à Lyon et à Marseille jusqu’à ce dimanche soir

La célèbre plateforme de livraison de restauration, Delivroo, est actuellement à la recherche d’un critique culinaire sur Lyon et Marseille pour “tester, puis partager vos meilleures adresses en y ajoutant vos critiques culinaires” selon l’entreprise britannique. La sélection se fait sous la forme d’un concours auquel les participants ne peuvent postuler qu’une seule fois via un formulaire à envoyer à Deliveroo. Ils doivent d’ailleurs être majeur, être intéressé par la gastronomie, être curieux de tester de nouveaux plats et surtout avoir envie de retranscrire et partager des expériences culinaires.

Le délai du concours, qui avait débuté le 7 octobre dernier, se termine ce dimanche 17 octobre à minuit alors dépêchez-vous si vous souhaitez y participer ! La personne choisie dans chaque ville sera récompensée d’un bon d’achat d’une valeur de 1500 euros à utiliser sur la plateforme Deliveroo.