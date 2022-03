Déploiement du porte-avions “Charles-de-Gaulle” pour dissuader d’une attaque

Une semaine après le début de l’invasion russe en Ukraine, la ministre des Armées Florence Parly a annoncé que le porte-avions Charles-de-Gaulle s’était déplacé en Méditerranée pour se rapprocher de la Roumanie où les avions vont pouvoir décoller du bâtiment pour observer et dissuader les troupes russes de se déplacer vers le flanc est de l’Otan.

La ministre a déclaré : « Nous voulons envoyer un message dissuasif vis-à-vis de la Russie afin qu’elle ne fasse pas un pas de plus et que la Russie ne se mette par en tête de franchir cette limite que constitue l’Alliance atlantique, nous sommes des pays qui sont liés par un pacte de solidarité et la Russie sait que si l’un d’entre nous était attaqué, alors c’est toute l’Alliance qui riposterait. » Florence Parly se rendra ce dimanche en Roumanie à la rencontre des soldats envoyés par la France pour porter assistance et solidarité aux pays qui appartiennent à l’Union européenne.