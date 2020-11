Déploiement officiel de la 5G à Lyon ce mercredi

Comme huit autres métropoles de France, Lyon va faire parti des premières villes à bénéficier officiellement de la 5G à partir du 18 novembre.



Pour l’instant, l’offre reste relativement limitée. Seulement 24 antennes 5G ont été installées dans la capitale des Gaules (contre 95 à Marseille et 116 à Paris). Il faut disposer d’un mobile et d’un forfait capables de recevoir ce type d’ondes, proposés par deux opérateurs : Orange et Bouygues.



La 5G ne semble concerner à ce stade, qu’un petit nombre d’initiés. Pourtant, elle s’inscrit dans un plan de déploiement de grande envergure voulu par le gouvernement, notamment Emmanuel Macron.



Mais n’en déplaise au président de la République, de nombreux élus dont Grégory Doucet maire de Lyon, se sont dits en faveur d’un moratoire sur la 5G, dont les effets sur la santé restent encore méconnus.



L’agence nationale de sécurité sanitaire, l’Ances, doit rendre un rapport au printemps 2021 sur de possibles effets secondaires de la 5G.