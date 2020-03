Derby : ”On comprend bien que c’est un match décisif”

L’Olympique Lyonnais accueille l’AS Saint-Etienne ce dimanche (21h) à l’occasion de la 27ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant le 120ème derby, c’est ici.

Le contexte :

L’OL va subitement bien mieux. La victoire face à la Juventus Turin mercredi est passée par là, et les joueurs entendent évidemment surfer dessus. D’autant que Lyon est toujours aussi loin de son objectif en championnat. Septième avant le début de cette 27ème journée, l’OL pointait à sept longueurs de Rennes (3e, 44 points). A douze matchs du terme, Lyon n’a pratiquement plus aucun joker.

Situé au milieu de la réception de la Juventus et de celle du PSG, ce derby n’en manque pas moins de sel. ‘’En interne, on en entend beaucoup parler depuis dix jours, rigole Léo Dubois. Les supporters sont venus nous voir avant la Juve pour nous en parler. Ce sont des choses ancrées ici, on comprend bien que c’est un match décisif.’’

Dès son arrivée à Lyon il y a un an et demi, Léo Dubois a compris l’importance du derby

L’adversaire :

Les Verts restent sur un nul concédé à la dernière minute devant Reims (1-1). Un mauvais résultat qui avait quand même permis de stopper l’hémorragie de quatre défaites d’affilée. Quinzièmes avec 29 points, les Stéphanois n’avaient plus que deux points d’avance sur le barragiste Nîmes avant le début de cette 27ème journée. L’ASSE viendra à Décines sans son gardien Stéphane Ruffier, toujours écarté par Claude Puel. C’est son habituel remplaçant Jessy Moulin qui sera titulaire.

Les déclarations :

Rudi Garcia : ‘’Un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. On espère être très bons et jouer un beau football mais si on ne l’est pas, il faut quand même gagner. Un derby, c’est toujours particulier, il est question de suprématie régionale. J’ai connu le derby de Rome : c’est comme si l’OL et l’ASSE jouaient dans le même stade et vivaient dans la même ville… On a commencé une série à Metz, il faut la poursuivre car nous sommes dans l’obligation de réussir une série pour remonter au classement.’’

Claude Puel : ‘’L’attente est exceptionnelle et saine. Il faut la prendre comme une motivation supplémentaire. On doit être armés mentalement pour réenclencher la marche avant. Il faut faire en sorte que les détails d’un match tournent en notre faveur contrairement à notre dernière rencontre face à Reims.’’

Le joueur à suivre :

Remarquable de précision et de volume face à la Juventus, Bruno Guimaraes s’est adapté à la vitesse grand V. Au point de se faire tatouer un immense lion sur le bras! Déjà complètement adapté par les supporters avant même son arrivée, il ne lui reste qu’une chose à faire pour devenir l’idole de tout un peuple : marquer dans le derby!

Bruno Guimarães après 2 semaines et 2 matchs avec l'@OL 🦁:



🔴🔵 #TeamOL pic.twitter.com/JrAFnFKkns — Café du Commerce OL (@CafeCommerceOL) February 28, 2020

La statistique :

Ce sera simplement le quatrième derby de l’histoire du Parc OL, où Lyon n’a jamais perdu : 2-0 en octobre 2016 (Darder, Ghezzal), 1-1 en février 2018 (Mariano, Debuchy), 1-0 en novembre 2018 (Denayer).

Julien Huët

