Dernier jour pour déclarer vos revenus en ligne

Pour l’ensemble des contribuables qui résident dans le Rhône, il est encore possible de faire sa déclaration jusqu’à 23h59.

Bien que le prélèvement à la source soit désormais en place depuis 2019, il est toujours nécessaire de déclarer ses revenus en ligne. Ce bilan annuel permet à chacun d’actualiser sa situation, déterminant ainsi le taux de prélèvement.

En cas de questions, il est possible de prendre rendez-vous sur internet – impots.gouv.fr (espace particulier – ou via la rubrique « Contact ») ou par téléphone au 0809 401 401 (appel non surtaxé). Attention, des pénalités seront mises en place pour les retardataires.