Des cas de covid-19 détectés dans des écoles de Villeurbanne et Vénissieux

Deux cas de Covid-19 ont été détectés dans une école de Vénissieux. Il s’agit de deux enfants d’une même fratrie qui sont scolarisés au groupe scolaire Max Barel. Les deux enfants ne fréquentaient pas la cantine ou le périscolaire du soir. Une classe de moyenne section et une autre de CP ont été fermées. En effet “selon le protocole sanitaire de l’éducation nationale qui prévoit un fonctionnement isolé par “groupe classe” et n’entraîne que le confinement des classes touchées, fermeture du groupe scolaire entièrement si trois classes ou plus déclarées” . Le personnel en contact avec les enfants a été placé en quatorzaine.



A noter qu’un enfant de l’école René Descartes de Villeurbanne a également été testé positif. Les élèves de cette classe ont été placés en quatorzaine. L’ARS a procédé à la recherche des “cas contacts”. Ils ont été identifiés et prévenus ce week-end.