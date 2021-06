Des centaines de militaires participent ce samedi à la Journée nationale des blessés de l’armée de terre

Plusieurs centaines de militaires vont participer ce samedi matin à Lyon, à la troisième édition locale de la Journée nationale des blessés de l’armée de terre.



Ils courront entre le parc de la Tête d’Or et le quartier Général Frère pour montrer leur soutien à leurs camarades blessés en mission. L’heure et le tracé exact du parcours ne sont pas communiqués pour des raisons sanitaires et de sécurité.