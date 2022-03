Des chiens renifleurs de fuite d’eau bientôt à Lyon

Depuis l’année dernière l’entreprise multinationale française Veolia expérimente sur tout le territoire métropolitain, des chiens renifleurs de fuite d’eau. Après Marseille, la Bourgogne ou encore la Loire, c’est au tour de la ville de Lyon de tester cette nouvelle brigade canine. Grâce à leur odorat très puissant, les chiens sont capables de sentir le chlore qui se situe dans l’eau potable. Cette nouvelle technique vient en complément des technologies qui existent déjà pour trouver les fuites d’eau potable.

Pour la formation, il faut que les chiens adorent jouer puisque l’animal voit la détection d’une fuite d’eau plus comme un jeu qu’un réel exercice. Les races de chiens les plus appropriés à cette formation sont donc logiquement les bergers allemands et les malinois.

Pour la formation de cette brigade canine il faut du temps et plusieurs étapes sont très importantes. En premier lieu, les maîtres apprennent aux chiens à savoir se comporter en public et à répondre aux appels. Ensuite le canin réalise une formation d’environ un an pour apprendre à sentir le chlore dans les eaux potables.

David Maisonneuve, un expert de ces chiens et de cette nouvelle technique explique d’où lui est venue cette idée de créer une brigade canine pour trouver des fuites d’eau potable.