Des communes du Rhône reconnues en état de catastrophe naturelle

La sécheresse et à la réhydratation des sols, ont causé des mouvements de terrain différentiels dans la région. Certaines communes comme Meyzieu et Chassieu bénéficient d’une reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle.



Pour la ville de Meyzieu, la période concernée s’étale du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019. Pour Chassieu, c’est la période du 1er avril 2019 au 31 décembre 2019 qui a été retenue.



A noter qu’un second arrêté, reconnaît, lui, l’état de catastrophe naturelle pour plusieurs communes de 27 départements, faisant suite à des inondations et coulées de boue. Cette fois, c’est la ville d’Ecully qui est concernée suite aux inondations et coulées de boue du 18 juin dernier.



Si vous faites partis des sinistrés, vous disposez d’un délai de 10 jours à compter de la publication de l’arrêté, pour faire parvenir à votre compagnie d’assurances un état de vos pertes afin de bénéficier d’une indemnisation.