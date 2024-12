Dès le 1er janvier, il faudra réduire l’enfouissement des déchets ménagers

À compter du 1er janvier, il faudra moins enfouir les déchets ménagers.

En cause, le SMET 71, établissement public qui traite les déchets ménagers provenant des habitants de l’est de la Saône-et-Loire et du sud de la Côte d’Or, dont le Sivom du Louhannais, cette dernière ne pourra plus enfouir au-delà de 30 000 tonnes par an.

Alors qu’elle a 55 000 tonnes à enfouir par an. Résultat des courses, le SMET 71 a demandé aux institutions une dérogation afin de trouver une solution acceptable dans les 5 années qui viennent.

