Des Lyonnais montent au créneau pour défendre le métro E

La nouvelle ligne destinée à désengorger la circulation dans l’Ouest Lyonnais, risque d’être stoppée par les élus EELV fraîchement arrivés à la métropole.

Le projet initialement porté lors de la campagne de Gérard Collomb en 2014, a pour but de relier à l’horizon 2030 le centre-ville de Lyon à l’Ouest lyonnais. Il vise à offrir une alternative aux voitures et il concernerait plus de 50 000 passagers par jour. Ce projet a été validé par le Sytral, syndicat des transports lyonnais, en juin 2019 et était soutenu par toutes les formations politiques sauf par EELV.

Le métro E semble toutefois ne pas être une priorité du nouveau président de la métropole, Bruno Bernard.

Gerbert Rambaud, conseiller municipal Debout la France de Vaugneray a alors lancé une pétition intitulée “L’Ouest lyonnais a besoin du métro abandonné par EELV, soutenons le projet ligne E.” L’élu appelle à « une mobilisation des habitants de l’Ouest, mais aussi des habitants de Lyon.

La pétition a été lancée sur le site change.org.