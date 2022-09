Des objets de James Bond vendus aux enchères

Une vente aux enchères pour célébrer les 60 ans de James Bond sera organisée ce mercredi à Londres par la maison Christie’s. 60 objets du célèbre 007 seront vendus au profit de 45 œuvres de charité.



On peut retrouver des voitures, des montres, mais aussi des costumes.



D’autres lots incluent un clap signé Mourir peut attendre estimé entre 5 000 et 7 000 livres. Clou de la soirée, l’Aston Martin DB5 grise spécialement conçue pour les cascades de Mourir peut attendre sera mise en vente entre 1,5 et 2 millions de livres sterling.



Rendez-vous ici pour découvrir les différents lots.