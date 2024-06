Hier, la Communauté de communes de Bresse Louhannaise Intercom' a organisé avec succès les Olympiades culturelles et sportives, une initiative visant à rassembler la communauté autour d'une dizaine d'ateliers variés. Près de 130 personnes ont participé à cet événement dynamique, où la créativité et la compétition se sont mêlées dans une ambiance conviviale. Cet événement a permis de renforcer les liens au sein de la communauté et de promouvoir l'engagement culturel et sportif dans la région.

T.T