Des opérations pour ramasser un maximum de déchets sur les plages marseillaises

Les plages marseillaises sont dans un triste état après les intempéries de ce lundi. Des habitants et des agents de la Métropole s’activent pour les nettoyer. Des milliers de bouteilles, de canettes mais aussi des plastiques se sont échoués sur les plages.



En effet, toutes les ordures qui s’étaient entassées dans les rues la semaine dernière, lors de la grève des éboueurs, n’ont pas eu le temps d’être ramassées avant les inondations. Les ordures ont donc fini à la mer.



A l’initiative des associations 1 déchet par jour et ReMed Zéro Plastique, les Marseillais sont conviés à une opération de ramassage de déchets sur le littoral marseillais. Le rendez-vous est donné ce mercredi à 9h45 et 17h30 sur la plage de l’Huveaune. Une opération urgente puisqu’un gros coup de mistral est prévu ce mercredi.