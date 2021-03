Des personnalités écrivent aux 1000 petites filles qui vont naître ce lundi

À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, Elisabeth Moreno, la ministre déléguée auprès du Premier ministre chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances, a lancé l’opération baptisée “1000 possibles”.

Plus de 90 personnalités féminines françaises, du milieu sportif, culturel, associatif et autres, vont écrire des lettres à destination des 1000 petites filles qui vont naître ce lundi 8 mars. Ces lettres ont pour but d’inspirer ces petites filles en délivrant un message universel d’espoir : “rien ne sera impossible pour vous qui serez les femmes de demain”. Parmi les personnalités féminines, on peut retrouver : Estelle Nze-Minko, (handballeuse), Kareen Rispal (ambassadrice de France au Canada), Aline Le Guluche (autrice) ou encore Énora Malagré (chroniqueuse, comédienne et animatrice de radio et de télévision).

Parallèlement, une remise de prix des “1000 possibles” a lieu ce lundi 8 mars. Le Premier ministre, Jean Castex, et la ministre chargée de l’Egalité, Elisabeth Moreno, récompenseront 18 associations (13 des régions métropolitaines et 5 d’outre-mer) œuvrant en faveur de l’égalité. Ces 18 associations recevront une subvention de 5000 euros.

De plus, 18 femmes françaises, considérées comme des héroïnes du quotidien et de véritables rôles modèle pour la nouvelle génération recevront également ce prix.