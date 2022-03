Des policiers municipaux refusent de prendre leur poste ce lundi matin à Marseille après l’agression d’un collègue

Suite à l’agression au couteau d’un policier ce samedi devant l’hôtel de ville de Marseille, une quarantaine de fonctionnaires de police municipal ont refusé de se mettre au travail pour manifester leur mécontentement. Ces derniers réclament notamment plus de matériel, dont des pistolets à impulsion électrique, mais aussi plus de reconnaissance et de soutien de la part de leur hiérarchie, qu’ils considèrent les avoir totalement abandonnés.