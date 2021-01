Des rafales jusqu’à 120km/h dans le Rhône et la Loire

L’alerte monte d’un cran. Météo France a placé le Rhône et la Loire en alerte orange pour des vents violents.



Le vent de sud commence à se mettre en place. Il atteint actuellement 62 km/h à Bron. Le vent qui va continuer à se renforcer. C’est en cours d’après-midi et soirée qu’il sera le plus fort. Il pourra atteindre en général 70 à 90 km/h. Mais c’est plus particulièrement le sud des départements de la Loire et du Rhône (vallée du Gier, Pilat, agglomération lyonnaise) qui va être impacté. Sur ces secteurs on attend des valeurs de vent en rafales de 100 à 110, parfois 120 km/h.

La partie frontalière avec le nord Isère, ainsi que l’est du département de la Haute Loire peuvent être également concernés par de fortes rafales.

Le vent va ensuite baisser en première partie de nuit.