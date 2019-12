Météo France avait placé le Rhône, l’Ain et l’Isère en alerte orange pour des vents violents. Une alerte qui s’est vérifiée cette nuit. On a enregistré des rafales jusqu’à 131 km/h aux Sauvages dans les Monts du Lyonnais, 121 km/h à Brindas et 101km/h à Bron.



Pour ce vendredi, les rafales attendues sont de l’ordre de 90 à 110 km/h en plaine, voire localement et ponctuellement 120km/h par déferlement sur la vallée du Gier et le sud Lyonnais.

Sur le relief exposé, on devrait atteindre les 120 à 140 km/h.

L’accalmie est attendue à la mi-journée sur la vallée du Rhône et ses alentours.



Des perturbations sur les rails

Le trafic est interrompu sur la ligne Lyon – Saint-Étienne. A cause de chutes d’arbres sur les voies, la reprise du trafic ne devrait pas avoir lieu avant le début d’après-midi. C’est compliqué également sur la ligne Lyon – Valence Des perturbations qui s’ajoutent à celles provoquées par la grève avec 1 TER sur 3 en circulation