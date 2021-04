Des salariés de plus de 55 ans vont pouvoir se faire vacciner en France

Une nouvelle étape dans la campagne de vaccination en France. Dès samedi, 400 00 salariés de plus de 55 ans, avec ou sans comorbidité, vont pouvoir se faire vacciner en priorité.



Une liste d’une vingtaine de professions éligibles à des créneaux prioritaires a été proposée par le ministère du Travail aux partenaires sociaux. Parmi les différents métiers concernés, on retrouve notamment les conducteurs, les agents d’entretien, de gardiennage et de sécurité ou encore les vendeurs dans les commerces de produits alimentaires. Au total, 20 professions s’exerçant sur site et au contact du public auront accès à une première dose du vaccin AstraZeneca.

La liste exhaustive des métiers concernés et des centres de vaccination retenus devrait être communiquée rapidement. Cette opération est prévue pour durer 15 jours, dont les week-ends.

A noter que dans un même temps, la balance bénéfices/risques concernant le vaccin américain Johnson & Johnson a été déclarée positive par l’Agence européenne des médicaments (EMA). Les cas de caillots sanguins vont être ajoutés à la liste des effets secondaires rares.