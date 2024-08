Deux hommes de la région lyonnaise déchus de leur nationalité

Deux hommes originaires de la région lyonnaise ont été déchus de leur nationalité les 12 juillet et 5 août, selon un décret paru dans le Journal officiel. Le premier, Yannis Boughdiri, né à Bourgoin-Jallieu, avait été interpellé le 22 décembre 2017 à Villeurbanne par la DGSI pour un projet d'attentat contre des militaires. Selon le président du Centre d’analyse du terrorisme, l'individu envisageait de se rendre dans la zone irako-syrienne.

Le second, Hamza Mandhouj, natif de Décines-Charpieu, est connu pour avoir enlevé sa fille de 18 mois et s’être rendu en Syrie pour intégrer les rangs d’Al-Qaida. Il avait écopé d’une peine de 10 ans de prison pour "association de malfaiteurs terroristes et soustraction de mineur".

ML