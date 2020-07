Deux lignes de téléphériques à Lyon ?

Tout fraîchement élu nouveau président de la Métropole, Bruno Bernard a été interrogé sur la possible installation de lignes de téléphériques à Lyon et ses alentours. L’écologiste confirme que deux projets seront bientôt à l’étude.

Cela fait des années que la Métropole réfléchit à un projet de transport par voie aérienne. Lors de sa campagne, Bruno Bernard s’était prononcé en faveur de telles installations. Deux axes devraient donc être étudiés, entre Francheville, Sainte-Foy-lès-Lyon et Lyon, et entre Limonest (Techlid) et Vaise.

Lyon pourrait donc s’inspirer de Grenoble où Brest, ou des télécabines survolent quotidiennement la ville. Un projet ambitieux qui semble donc relancé.