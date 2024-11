Deux ministres en déplacement ce jeudi dans le Rhône

Deux ministres sont en déplacement aujourd’hui dans le Rhône. Tout d’abord, le ministre de la Justice, Didier Migaud, est attendu cet après-midi au tribunal judiciaire de Lyon à l’occasion de la clôture du séminaire pour les 20 ans des juridictions économiques et financières judiciaires en France. Ensuite, Alexandre Portier, ministre délégué en charge de la réussite scolaire et de l’enseignement professionnel, visitera plusieurs établissements d’enseignement professionnel à Villefranche, Belleville-en-Beaujolais et Villeurbanne, dans le cadre de la semaine de l’industrie.

EP