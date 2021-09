Deux mois et demi de pluie en quelques heures dans le Gard

Le département du Gard a été frappé ce mardi 14 septembre par des intempéries impressionnantes. Ainsi, c’est l’équivalent des de deux mois et demi de précipitations qui sont tombés en seulement quelques heures, ravageant ainsi une grande partie du territoire. La rapidité de l’évènement à forcer certains automobilistes à quitter leur véhicule et l’eau s’est infiltrée dans les maisons et appartements des habitants en rez-de-chaussée. Aucune victime n’est à déplorer pour le moment.

L’orage s’est arrêté hier en fin d’après-midi mais l’eau, elle, est bien restée sur place, empêchant l’accès à de nombreuses routes et à certaines habitations.