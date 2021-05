Deux personnes interpellées dans la région après des tweets antisémites sur Miss Provence

De nombreux tweets haineux qui avaient visé April Benayoum en décembre 2020 lors la soirée Miss France. Cette semaine, la PJ parisienne a identifié et interpellé plusieurs auteurs. Ils seront jugés le 22 septembre.



Lors de sa présentation, Miss Provence était revenue sur ses origines israéliennes. Des messages antisémites avaient alors été postés sur les réseaux sociaux.



Les suspects, quatre hommes et quatre femmes majeurs âgés de 20 à 58 ans, ainsi qu’un mineur au moment des faits ont d’abord été placés en garde en vue et leurs ordinateurs et leurs téléphones saisis et passés au crible. Deux personnes ont été interpellées dans l’Ain et le Rhône.



Les personnes interpellées, ont été convoqués devant le tribunal le 22 septembre prochain pour être jugés des chefs d’injures publiques commises à raison de l’origine, de l’ethnie, de la race ou de la religion, punie d’un an de prison et 45.000 euros d’amende.