Deux policiers blessés à Lyon

Deux policiers ont été blessés mardi vers 19h rue Bonnel, à Lyon 3e. En patrouille dans le secteur, ils avaient repéré deux suspects inspectant des voitures stationnées et essayant de les ouvrir. L’un d’eux avait même brisé une vitre et volé un colis.



Les agents tentant d’arrêter les suspects ont été blessés (l’un à l’épaule, l’autre aux côtes) à la suite de la rébellion des deux individus les ayant fait chuter.



Ainsi, les deux mineurs isolés ont été placés en garde à vue et les policiers ont porté plainte contre eux. Pour cause, les mineurs de 16 et 17 ans, originaires de Syrie et d’Algérie ont respectivement infligé deux et trois jours d’incapacité totale de travail aux agents.