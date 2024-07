Deuxième tour des élections législatives : 26,17% de participation dans le Rhône à midi

Il est encore plus fort qu’au premier tour, 26,17 % c’est le taux de participation à midi dans le Rhône dans le cadre du deuxième tour des élections législatives.

L’annonce a été faite par le ministère de l’Intérieur.

Les rhodaniens restent toujours motivés pour aller voter puisque la semaine dernière à la même heure, le taux était de 21,31 %.

On le rappel, la majorité des bureaux fermeront leurs portes à 18h sauf 18 communes du Rhône et de la métropole de Lyon qui attendront 19h. Pour Lyon et Villeurbanne ca sera à 20h.