Didier Deschamps confirmé à la tête des Bleus jusqu’à la Coupe du Monde 2022

Dans un entretien accordé ce jeudi après-midi chez nos confrères du Figaro, Noël Le Graët a officiellement confirmé le maintien de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France malgré l’élimination en huitième de finale de l’Euro 2020 face à la Suisse. Le sélectionneur dirigera les Bleus au minimum jusqu’au Mondial 2022 au Qatar.



“La question a été réglée en trois minutes, a affirmé le grand patron du football français. Sa volonté est très forte de continuer, la mienne l’était aussi. Il n’y a pas eu de débat sur ‘qu’est-ce qu’on fait ?’ et ‘comment on fait ?’ J’ai de l’estime pour lui, je pense qu’il me le rend bien et à la Fédération également.”



Le président de la Fédération française de football (FFF) en a également profité pour maintenir sa confiance au staff technique autour du sélectionneur qui restera inchangé.