Didier Raoult saura aujourd’hui s’il reste directeur de l’IHU de Marseille

Une réunion aura lieu ce matin à l’Institut hospitalo-universitaire de Marseille avec ses six membres fondateurs dans le but de déterminer si le professeur Didier Raoult restera ou non le directeur de l’établissement. La réunion a été organisée par Yolande Obadia, présidente du Conseil d’Administration, tout en sachant que le CA doit déjà se réunir le 23 novembre prochain.

Celui qui a longtemps soutenu la chloroquine comme solution face au Covid, a rappelé en début de semaine sur son compte Twitter qu’il n’ “approuve aucune menace et aucun harcèlement” suite aux tags injurieux proférés à l’encontre de François Crémieux, directeur général de l’Assistance publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM).