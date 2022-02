Le DFCO affronte Bastia ce samedi à 19h pour le compte de la 25e journée de Ligue 2. Un match capital pour les Bourguignons qui sont actuellement 13es et ne possèdent qu’un petit point d’avance sur les Corses, et surtout 4 seulement sur Grenoble qui est 18e et donc barragiste. La défaite est donc interdite pour les hommes de Patrick Garande qui verraient ainsi un concurrent direct leur repasser devant au classement.