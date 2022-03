Dijon se rend à Valenciennes pour s’éloigner de la zone de relégation

Dijon affronte Valenciennes ce samedi soir à 19h pour le compte de la 28e journée de Ligue 2. Une rencontre importante et à ne pas perdre pour les joueurs de Patrice Guarande puisqu’une défaite permettrait aux Nordistes de repasser devant les Bourguignons au classement. Actuellement, les joueurs de Côte-d’Or sont 12es avec 33 points, tandis que les Valenciennois sont 14es avec 31 points. Le DFCO possèdent 5 points d’avance sur Grenoble, 18e et barragiste actuel avec 28 points, et voudra ainsi essayer de creuser l’écart en allant chercher au moins le match nul dans le Nord même si une victoire serait évidemment aussi la bienvenue.