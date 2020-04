Disney + débarque enfin en France

Fini d’attendre ! Disney +, la plateforme de VOD du géant américain est finalement disponible en France. Son lancement, prévu le 24 mars dernier, comme pour le reste de l’Europe, a néanmoins été décalé à ce mardi par le gouvernement français.

La plateforme a été divisée en cinq catégories : Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic. Des catégories claires et sans équivoque qui nous embarquent directement dans l’univers de Cendrillon, de Toy Story ou encore de Pirates des Caraïbes. Et pour ceux qui voudraient s’occuper pendant le confinement, les trente saisons des Simpson sont également disponibles.

Pour ce qui est des futurs grands films Disney comme Mulan ou encore Black Widow, il faudra attendre les sorties en salles avant de pouvoir les regarder sur la nouvelle plateforme. Pareil pour La Reine des neiges 2 qui devrait débarquer sur Disney + le 20 mai.

Pour l’obtenir, il suffit de prendre un abonnement de 6,99 € par mois. Avec cet abonnement, il est possible de lancer quatre flux simultanément. Une aubaine pour ceux qui voudraient partager leur compte.