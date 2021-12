Divertissement : et la vidéo la plus vue en France sur YouTube en 2021 est…

YouTube, la plateforme de vidéos en ligne, a dévoilé ce mercredi le classement des vidéos, hors musique, les plus vues sur son site en cette année 2021.

Et la grande lauréate est la vidéo de McFly et Carlito, commandée par Emmanuel Macron au mois de février, dans laquelle les deux “youtubeurs” chantent la chanson Je me souviens, sur le thème des gestes barrières. Cette vidéo a été vue plus de 16 millions de fois sur YouTube, se classant première du classement des vidéos les plus populaires en 2021 sur la plateforme.

En deuxième position, on retrouve la vidéo de Cyprien, Les Pubs VS La Vie 5, parodie de publicités, puis vient ensuite la vidéo 1 seconde avant la catastrophe d’un autre “youtubeur”, Squeezie, qui se filme en train de réagir à des posts Reddit.