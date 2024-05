Clermont -OL : l’avant match

Clermont Foot - Olympique Lyonnais, 33e journée de Ligue 1, dimanche 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

L'OL n'a pas son destin entre les mains en L1

La seule façon qu'a l'OL d'être certain qu'il jouera l'Europe la saison prochaine est de gagner la finale de la coupe de France contre le PSG le 25 mai. En championnat, même en gagnant ses deux derniers matchs, l'OL pourrait être doublé par l'OM si les Phocéens remportent leurs trois dernières rencontres. Mais les données mathématiques changeront peut-être dès ce soir. En gagnant à Clermont, l'OL pourrait profiter d'un éventuel faux pas de Marseille contre Lorient et/ou de Lens à Rennes.

Une précision importante sur le règlement : si l’OL perdait la Coupe de France contre le PSG, la 6e place serait directement qualificative pour la Ligue Europa (et la 7e barrages Ligue Europa Conférence).

La dernière carte de Clermont

Dernier, Clermont a encore une infime chance de se sauver en gagnant ses deux derniers matchs. Il aurait alors peut-être l'opportunité de rejoindre le barragiste Metz, classé quatre points devant. Sans l'ancien Lyonnais Maxime Gonalons, Clermont a annoncé la couleur avant ce match contre Lyon : "Tout pour la victoire". Ce sera aussi le 127e match et dernier match dirigé par le coach Pascal Gastien au stade Gabriel-Montpied en tant qu’entraîneur du CF63, lui qui est le seul à avoir atteint le cap des 50 victoires dans ce stade avec le club toutes compétitions confondues (pour 39 nuls et 37 défaites).

Avec ou sans les joueurs sous la menace ?

Alexandre Lacazette, Ernest Nuamah, Ainsley Maitland-Niles, Corentin Tolisso, Saïd Benrahma et Nicolas Tagliafico seront suspendus pour la finale de la coupe de France en cas de carton jaune à Clermont. En conférence de presse d'avant-match, Pierre Sage n'a rien dévoilé de ses intentions : « On a échangé avec les joueurs, on a eu des discussions assez franches et sans pression pour voir l’état d’esprit qui se dégageait. Une position va être adoptée, que je ne peux pas vous dévoiler »

La stat

L'OL reste sur trois défaites d'affilée contre Clermont.

Clermont Foot - Olympique Lyonnais, 33e journée de Ligue 1, dimanche 21h.