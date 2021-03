Division 1 : l’OL féminin s’impose sans difficulté face à Dijon

Grâce à des buts inscrits par Saki Kumagai (24′), Catarina Macario (55′) et Melvine Malard (79′), les joueuses de l’OL féminin se sont imposées ce samedi soir sur la pelouse de Dijon (0-3) à l’occasion de la 17e journée de Division 1. Les Fenottes restent à un point des Parisiennes au classement.



Les partenaires de Marie-Antoinette Katoto ont battu Montpellier ce samedi soir (0-3). L’OL et le PSG ont donc fait le plein de confiance avant le quart de finale retour de Ligue des champions qui aura lieu mercredi (18h30 au Groupama Stadium) entre les deux équipes.



Pour rappel, à l’aller, les joueuses de Jean-Luc Vasseur se sont imposées sur la plus courte des marques (0-1).

