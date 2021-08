Don du sang : l’EFS rappelle que le pass sanitaire n’est pas obligatoire

Alors que plusieurs fake-news circulaient ces derniers jours, l’Établissement français du sang (EFS) a publié ce lundi un communiqué pour informer que le pass sanitaire n’était pas nécessaire pour donner son sang.



“Dans un contexte de stocks de produits sanguins toujours très faibles actuellement, l’EFS rappelle que les collectes de sang n’étant ni des lieux de loisirs et culture, ni des lieux rassemblant des personnes fragiles, le pass sanitaire n’est pas nécessaire pour y accéder, y compris lorsque les sites de collecte se trouvent dans une enceinte hospitalière. L’EFS continue ainsi d’accueillir tous les donneurs, dans le respect des gestes barrières dont le port du masque qui reste obligatoire.

De très rares exceptions pourront exister pour des collectes qui se tiendraient dans un centre commercial de plus de 20 000 m² visé par un arrêté préfectoral, ou dans certains établissements recevant du public soumis au passe sanitaire et pour lesquels un accueil différencié des donneurs ne serait pas possible.”



Les prochaines opérations dans l’agglomération lyonnaise et le Nord-Isère :



Jeudi 19/08 : Francheville – Salle des fêtes de l’iris – 16h-19h30

Jeudi 19/08 : Messimy – Salle polyvalente – 15h-19h

Vendredi 20/08 : Montalieu-Vercieu – Espace des sources – salle corail– 15h-19h

Vendredi 20/08 : L’Arbresle – Salle polyvalente du colombier – 15h-19h

Lundi 23/08 : Chasselay – Salle polyvalente – 15h15-19h15

Mardi 24/08 : Champagne-au-Mont-d’Or – Espace monts d’or – 15h15-19h15

Mardi 24/08 : L’Isle-d’Abeau – Gymnase David Douillet– 15h-19h

Mercredi 25/08 : Villeurbanne – Centre culturel et de la vie associative– 15h-19h

Vendredi 27/08 : Oullins – Salle des fêtes – Parc Chabrières– 14h30-19h

Lundi 30/08 : Rontalon – Salle des fêtes– 15h15-19h15

Lundi 30/08 : Sérézin-du-Rhône – Espace Jean Monnet- salle B.Tavernier– 15h45-19h15

Mardi 31/08 : Mions – Espace Convergence – 15h15-19h15

[Communiqué de presse 📰] Le passe sanitaire n’est pas nécessaire pour donner son sang



➡️https://t.co/6MYa2JfrA4 pic.twitter.com/spMr6z9JPF — Établissement français du sang (@EFS_Sante) August 16, 2021